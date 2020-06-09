В iOS 14 появится функция записи звонков

В операционной системе iOS 14, которую представят 22 июня в рамках трансляции онлайн-конференции WWDC 2020, будет реализована функция записи голосовых звонков. Скриншотом с указанием на такую возможность поделились разработчики джейлбрейка.

Как ожидается, пользователи смогут записывать как обычные входящие и исходящие телефонные звонки, так и вызовы через сервис FaceTime. Для этого нужно будет ознакомиться с отказом от ответственности Apple и включить соответствующую опцию в настройках. Никаких сторонних программ устанавливать не придется, пишет Gizchina.

При этом пользователи должны будут получить согласие на запись звонка от вызываемого абонента. Кроме того, передавать устройство другому человеку во время разговора будет категорически запрещено.

Будет ли новая функция доступна во всех странах и регионах, неясно. Например, в США запись звонка законна, если собеседник об этом осведомлен, но в Австралии и Индии - запрещена на законодательном уровне.

Функция записи звонков на системном уровне - то есть без использования приложений от сторонних разработчиков - раньше присутствовала в Android. Тем не менее, компания Google убрала эту возможность с релизом Android 6.0 в 2015 году.

Анонс iOS 14 (а также macOS 10.16 для компьютеров Mac, tvOS 14 для телеприставок Apple TV и watchOS 7 для смарт-часов Apple Watch) состоится на конференции WWDC. В этом году мероприятие откроется 22 июня и впервые пройдет в онлайновом формате из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Выпустят новые операционки в сентябре-октябре.

По предварительным данным, iOS 14 достанется всем устройствам, на которых доступна iOS 13, - даже iPhone 6s 5-летней давности и медиаплеерам iPod touch.

Пока об iOS 14 известно не очень много. Как указывают фрагменты кода, ранее найденные в бета-версии ОС, мобильная платформа Apple получит полноценную систему виджетов, которые можно будет свободно перемещать и располагать в любом месте домашнего экрана, а также более гибкие настройки "обоев" и новое AR-приложение.