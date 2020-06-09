Погибший в ДТП с Ефремовым рязанец планировал навестить маму

Мать 57-летнего рязанца Сергея Захарова, который погиб в аварии с участием Михаила Ефремова, не знает о произошедшем. Родственники не говорят женщине, так как опасаются, что она этого не переживет, передает ГТРК "Ока".

Жители села Кузьминское, где родился Сергей, говорят что их отношения были близкими. Сын приезжал домой даже когда уехал работать в Москву. На выходных он должен был навестить маму, но в его фургон столкнулся с внедорожником Ефремова.

Напомним, анализ показал, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Теперь он может лишиться свободы на срок до 12 лет.

Информация о страшном ДТП на Садовом кольце мгновенно облетела сайты всех инфорцмационныз агентств. О том, что в трагедии с участием популярного российского актера пострадал житель Рязанской области, стало известно позднее, когда он скончался в больнице. В лобовом столкновении грузовика службы доставки с элитной иномаркой у водителя-курьера не было шансов.



В родном селе уважали Сергея Захарова. Мужчина часто бывал здесь, ухаживая за пожилой матерью. Ей пока не сообщили, что сына уже нет в живых. "Сережа жил в Рязани, часто ездил на работу в столицу, но там не оставался. Он был мастером на все руки. Каждую неделю навещал маму", - говорит знакомая Сергея Захарова Наталья Аксёнова.



В Рязани погибший оставил жену и двоих детей: дочь и сына. Чтобы прокормить семью, отец был вынужден поехать в Москву на заработки. Нашел работу в службе доставки продуктов. За десять минут до аварии Сергей передал свой последний заказ.



Расследование этого громкого ДТП будет контролировать столичная прокуратура, чтобы социальный статус обвиняемого не повлиял на ход следствия. Вчера Михаил Ефремов был отпущен с места инцидента домой под подписку о невыезде. Сегодня он не пустил в свою квартиру полицейских, которые пришли, чтобы доставить его на допрос. Возле подъезда на протяжении всего дня дежурила машина скорой помощи.



Смерть Сергея Захарова снова заставила поднять вопрос о справедливости наказания пьяных за рулем. Отметим, что ежедневно в России нетрезвые водители становятся причиной гибели 10 человек, еще около 60 получают травмы и становятся инвалидами. Многие видят причину такой статистики в лояльности системы правосудия к влиятельным нарушителям.



Сегодня участие в сборе средств для семьи погибшего рязанца приняли знакомые и коллеги Михаила Ефремова. Известный прозаик и журналист Виктор Шендерович разместил на своей личной странице в соцсети такой пост: "Мне кажется, что знакомые и друзья Михаила, не сделавшие ничего, чтобы он не садился пьяным за руль, должны поддержать эту семью!".



Однако в центре внимания сейчас ход следствия. Мнения о том, что суд должен оставаться беспристрастным, звучат все чаще. Поводы для сомнения есть, ведь истории с известными и влиятельными нарушителями в России не редкость. На родине Сергея Захарова надеются, что трагическая смерть мужа и сына не пополнит эту статистику.