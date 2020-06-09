"Сколько выпил, не помню". Ефремов на утро после аварии

Смертельную аварию, виновником которой стал Михаил Ефремов, в суде актер назвал чудовищным происшествием. Он заявил, что согласен на домашний арест. Прокуратура, между тем, намерена разобраться, почему до сих дорожные выходки сходили артисту с рук. Пьяным за руль Ефремов сел не впервые. О проблемах с алкоголем рассказывают и коллеги по цеху и зрители.

На заседании в зале Таганского суда, куда доставили Михаила Ефремова, решался вопрос, где известный актер проведет время до суда — под домашним арестом или в следственном изоляторе. Суд отправил актера на два месяца под домашний арест.

Информация о том, что Ефремова отказались защищать сразу десяток адвокатов, не подтвердилась. На заседания их приехало сразу два.

Обвинение Ефремову предъявлено по 264 статье — "Нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека". Экспертиза уже показала: перед тем, как сесть за руль, он изрядно выпил и, скорее всего, употреблял наркотики.

- Сколько вы выпили? Где пили?

"Не помню, — отвечает Ефремов, сидя на кровати. – Не хочу с тобой разговаривать!"

Это далеко не первая серьезная авария с участием актера.

Несколько лет назад его Mercedes буквально протаранил Ford. По словам очевидцев, Ефремов был настолько пьян, что едва держался на ногах. За два последних года он накопил штрафов на 81 тысячу рублей. Несколько раз мировой суд ставил вопрос о его административном аресте. Но ограничивались лишь штрафами. Почему? Это теперь выясняет прокуратура.

"Прокуратура проверит исполнение уполномоченными органами федерального законодательства о безопасности дорожного движения в отношении водителя", — пообещала официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

В своих проблемах с алкоголем Михаил Ефремов признавался неоднократно. Был достаточно откровенен.

"Я подбухиваю, так жестко не бухаю. Потому что работать надо много, а работать в поддатом состоянии никак, — откровенничал Михаил Ефремов. — Я не алкоголик, я жизнерадостный пьяница".

Теперь многие люди из окружения артиста задаются вопросом: а где же были все те, кто мог или хотя бы пытался его остановить?

"Ситуация настолько уже накапливалась, что Михаил Олеговичу надо было на машину просто табу наложить. Все! Никаких, потому что это все равно, что смертельное оружие в руках", — считает народный артист Российской Федерации Владимир Стеклов.

"А кто с ним был, когда отпускали его в таком состоянии? Они несут наравне с ним моральную, страшную совершенно ответственность за произошедшее. Я в таких случаях просто очень резко поступала. Однажды мне пришлось просто эти автомобильные ключи выкинуть в окошко, чтобы спасти человека, чтобы не было ДТП и так далее. Что, мы не знали, что Михаил алкоголик? Он считает себя не алкоголиком. Как же он не алкоголик, когда ситуация у него все время такая?! То с театром, то так далее, то так далее. Поэтому оправдать его сейчас невозможно. Можно посочувствовать", — горячо замечает заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук.

На фестивале "Кинотавр" Ефремов устроил после банкета пьяный дебош. А два года назад в Самаре на сцене местного академического театра едва сумел доиграть спектакль.

"Я уже текст забыл, б***", — заявил актер на сцене.

Худрук театра Валерий Гришко сегодня признает: слишком долго на слабость Ефремова закрывали глаза.

"Все эти обещания, похмельнее слезы раскаяния уже не действовали, потому что я знал, что это повторится. Вчера это убило. И самое главное, что я хочу сказать, вину за произошедшее должны разделить все, кто окружал Михаила Олеговича, кто не остановил его", — подчеркивает художественный руководитель Самарского академического театра драмы имени Максима Горького, режиссер Валерий Гришко.

Многие теперь говорят, считают, что Ефремов пользовался своей известностью, полагая, что она защитит его от всех проблем.

"Во-первых, он знал, что ему это всегда с рук сходит, — отмечает актер и режиссер Александр Шпагин. — Потому что я могу себе представить, сколько еще было мелких нарушений, когда его отпускали. Он говорил: ой, господи, я – Ефремов. И все! Менты сразу – дайте автограф. И все, как это обычно бывает. Но все, произошел перебор!"

Год назад наказание за пьяные аварии с жертвами ужесточили, теперь дело не смогут закрыть по соглашению сторон. Михаилу Ефремову сейчас грозит серьезный срок — от пяти до 12 лет.