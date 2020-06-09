Ефремову назначили два месяца домашнего ареста

Артист Михаил Ефремов получил два месяца домашнего ареста. Соответствующее решение вынес Таганский суд.

Судья Альбина Тимакова во время заседания заявила, что кроме домашнего ареста для Ефремова установлен ряд ограничений.

Как сообщает "Интерфакс", Ефремов не возражает против домашнего ареста. Во время заседания обвиняемый назвал случившееся чудовищным. Артист был подавлен и даже расплакался.



Адвокат Михаила Ефремова, в свою очередь, заявила, что ее подзащитный является достоянием России. По ее словам, оснований для домашнего ареста актера нет, но она придерживается его позиции. Адвокат обратила внимание на то, что Ефремов страдает астмой и у него болезнь сердца.

Суд в своем решении также учел, что обвиняемый с 2019 по 2020 годы неоднократно был оштрафован за нарушение правил дорожного движения. Также во время заседания следователь отметил, что если в отношении Ефремова избрать меру пресечения, не связанную с ограничением свободы, то он может оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.

Во время заседания стало известно, что артист нарушил подписку о невыезде. Следователь заявил, что Ефремов не проживал по адресу регистрации в Плотниковом переулке.

Авария с участием Ефремова, в которой погиб человек, произошла 8 июня вблизи Смоленской площади. Артист в пьяном состоянии выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Ефремов не получил серьезных травм, в отличие от пострадавшего, которого доставили в больницу. В результате мужчина умер.