Что предшествовало ДТП с пьяным Ефремовым: следствие устанавливает подробности

Следственный отдел УВД Центрального административного округа Москвы после допроса должен вынести окончательное решение по делу о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 1" корреспондент ВГТРК Николай Долгачев, находясь у здания УВД, куда привезли известного актера.

По словам собкора, следователям в первую очередь интересно, находился ли кто-то вместе с Ефремовым в автомобиле, и кто именно это был. Сам момент дорожно-транспортного происшествия зафиксирован и четко виден на кадрах. Следствию предстоит узнать, что предшествовало самой аварии.

"Действительно, как сегодня уже говорили, ночью Ефремов находился в УВД. Журналисты видели, как он высунулся в окно, ему разрешили покурить. Но тогда допрос не состоялся, потому что актер находился в состоянии сильного опьянения – алкогольного или наркотического, сейчас экспертиза это подтверждает", — пояснил Долгачев.

По словам корреспондента, автомобиль Ефремова находится на площадке перед зданием УВД. Видны не очень большие повреждения спереди, сработала подушка безопасности. Но сам корпус салона сохранился полностью. И, соответственно, понятно, что находившиеся внутри пассажиры не сильно пострадали.

Также Долгачев обратил внимание на машину погибшего в результате этой аварии Сергея Захарова: "Это Lada, хотя трудно определить модель с первого взгляда. Но четко видно, что удар пришелся чуть сверху и слева, где сидит водитель. В этом месте он и был зажат. Здесь тоже сработала подушка безопасности. Но, к сожалению, это не спасло ему жизнь, поскольку видно, насколько сильно деформирован сам автомобиль. Очень много крови, в том числе на двери. Известно, что Сергей Захаров скончался от обильной кровопотери".

Судя по тому, что в машине Михаила Ефремова сработали две подушки безопасности, можно предположить, что пассажир был. Но в этом еще предстоит разобраться техникам, заключил собкор.

Накануне вечером на Садовом кольце в районе Смоленской площади Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения и на полной скорости столкнулся с грузовым автомобилем Lada. Водитель отечественной машины получил тяжелые травмы, от которых скончался в больнице.

Экспертиза и многочисленные свидетельства показали, что артист был в состоянии сильного алкогольного опьянения. В отношении артиста возбудили уголовное дело. Ему грозит тюремный срок.