Домашний арест: как и где будет жить Михаил Ефремов

Артиста Михаила Ефремова Таганский суд Москвы отправил под домашний арест. Где и как будет жить в ближайшие два месяца виновник смертельного ДТП?

С целью осуществления контроля за Ефремовым к нему будут применены технические средства контроля. Пребывать обвиняемый будет в доходном доме Германа Бройдо, который располагается в центре Москвы по адресу Плотников переулок, 4/5, сообщает РИА Новости. Данное строение является одним из самых необычных в столице. Часть архитектуры украшает композиция из фигур писателей, в числе которых Пушкин, Гоголь, Толстой.

В период домашнего ареста Михаилу Ефремову запрещено покидать место жительства. Кроме того, он не имеет права пользоваться любыми средствами связи и интернетом, отправлять корреспонденцию. Также артисту нельзя общаться со всеми, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и органов ФСИН. В виде исключения Ефремов может пользоваться телефоном для вызова врача или представителей правоохранительных органов. В случае несоблюдения обвиняемым вышеназванных требований ему могут изменить меру пресечения на арест.



Во вторник вечером, 9 июня, состоялось заседание, во время которого Ефремову назначили домашний арест. Артист обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, ему грозит до 12 лет колонии. В результате аварии, случившейся по вине Ефремова, погиб человек.