ММА. Петр Ян и Жозе Алдо определят чемпиона легчайшего дивизиона UFC 11 июля

Российский боец смешанного стиля Петр Ян поборется за титул чемпиона легчайшей весовой категории против бразильца Жозе Алдо 11 июля в рамках турнира UFC 251. Эту информацию подтвердил глава UFC Дэйна Уайт.



Ранее также стало известно о том, что 251 номерной турнир состоится на так называемом "Бойцовском острове", который будет базироваться в Абу-Даби. В тот же вечер в главном поединке подерутся бойцы полусреднего дивизиона Камару Усман и Гилберт Бернс , а Макс Холлоуэй сразится с Алексом Волкановски.



Для Яна поединок против Алдо станет седьмым в UFC. Предыдущие шесть он завершал в свою пользу. Всего на его счету в ММА 15 боев, в которых он одерживал 14 побед.



Алдо из 34 боев в смешанных единоборствах выиграл 28.