Путин и Меркель обсудили урегулирование конфликта на Украине и ситуацию в Ливии

Урегулирование конфликта на Украине и выполнение Минских соглашений обсудили по телефону Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.

Отметили отсутствие прогресса по решениям "нормандской четверки" из-за бездействия властей Украины. Путин вновь подчеркнул — необходим прямой диалог Киева с Донецком и Луганском.

Также шла речь о ситуации в Ливии. Стороны высказались за скорейшее прекращение огня и запуск межливийских переговоров под эгидой ООН. Отмечены посреднические усилия Египта по урегулированию конфликта, сообщает телеканал "Россия 24".