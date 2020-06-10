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10 июня 202001:55 Дарья Козлова

Из-за новых таможенных правил возникли проблемы с доставкой посылок из-за рубежа

Из-за новых таможенных правил возникли проблемы с доставкой посылок из-за рубежа

Посылки из-за рубежа многим россиянам стали приходить с большой задержкой. Возникшую проблему логистические компании объясняют новыми таможенными правилами. В чем же дело?

"Не подскажете, почему в личном кабинете не отражаются две посылки, которые на таможне висят с 25 мая?"
"Посылка с 18 мая на таможне. Когда ее ждать???"

Таких сообщений в соцсетях — тысячи. Здесь и страницы переписок с перевозчиками, и даже ссылки на коллективное обращение в Федеральную таможенную службу. У кого-то из пользователей посылка висит на таможне с 20 мая, у кого-то — с 18.

"В Домодедовской таможне у нас застряло порядка 40 тонн грузов. Это 25-30 тысяч заказов. Это 25-30 тысяч недовольных физических лиц", — рассказывает руководитель департамента таможенного оформления Boxberry Александр Завалишин.

Проблемы возникли у тех, кто делал заказы на международных онлайн-площадках. Все возможные сроки таких экспресс-доставок истекли еще в прошлом месяце. Перевозчики связывают такие задержки со вступлением в силу новых таможенных правил.

"Проблемы возникли в мае, когда ввели новый программный продукт. Потому что сейчас же переходим на цифровизацию, электронный оборот документов и так далее", — объясняет президент Ассоциации экспресс-перевозчиков Владимир Саркисов.

Действительно, с этого года начали действовать новые правила таможенного оформления. В декларации для экспресс-грузов теперь необходимо указывать паспортные данные получателя. И эти сведения на таможне сверяют с данными в системе МВД. Такая проверка занимает определенное время. Кроме того, изменили правила оформления таможенных реестров. Раньше перевозчики оформляли одну таможенную декларацию (или реестр) на каждые 500 посылок. Теперь же одна декларация на каждые 100 посылок. То есть работы стало в разы больше.

В таможенной службе поясняют: такие меры были необходимы, чтобы пресечь незаконную перевозку через границу коммерческих партий товаров.

"Таможенные органы регулярно пресекают попытки нарушения таможенного законодательства в среде интернет-торговли. В частности, используются недействительные паспортные данные получателя. А также перевозка коммерческих партий товара под видом товаров для личного пользования. И эта проблема носит системный характер", — отмечает первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов.

При этом у одних перевозчиков задержки сейчас составляют 2-3 недели, у других — всего день-два.

"В настоящее время мы обрабатываем посылки в штатном режиме. Наши информационные системы интегрированы с системами ФТС, поэтому обработка посылок ведется быстро, как и всегда", — комментирует ситуацию заместитель председателя правления, заместитель генерального директора по электронной коммерции Почты России Алексей Скатин.

В таможенной службе поясняют: у перевозчиков, которые работают системно, серьезных проблем возникнуть не должно. И все посылки сейчас оформляют в сроки, указанные в Таможенном кодексе. В то же время ряд частных перевозчиков указывают на сбои в системе программного обеспечения: вроде, оформляют все вовремя и по правилам, а система посылки не видит.

"Есть такие моменты, когда представитель отправляет реестры, а таможня их не видит. Есть моменты, когда выпуск реестров произошел, а там представитель не видит, что есть выпуск. Это сбои программного обеспечения", — рассказывает руководитель департамента таможенного оформления Boxberry Александр Завалишин.

В любом случае нынешний сбой носит временный характер. С января по май российская таможня оформила более 100 миллионов посылок. Из них на долю экспресс-перевозчиков приходится всего 4 процента. И чуть позже эти 4 процента после проверок и правильного оформления всех деклараций должны все же дойти до конечного получателя.

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