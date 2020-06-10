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Боевые действия в Ливии 14 минут назад

10 июня 202001:34 Елизавета Храмцова

Конфликт в Ливии: попытки переговоров проваливаются раз за разом

Эскалацию боевых действий в Ливии обсудили представители Москвы и Анкары. А в Египетской столице шли переговоры с лидерами противоборствующих ливийских центров. Что же происходит в самой стране?

Нефтяные вышки на крупнейшем в Ливии месторождении Эш-Шарара простаивали 5 месяцев, и в минувшие выходные они, наконец, начали качать топливо. Но во вторник на предприятие ворвались неизвестные вооруженные люди, которые потребовали остановить работу.

По данным местной прессы, объект атаковали бойцы Ливийской национальной армии. Ей командует фельдмаршал Хафтар. Его главный оппонент в борьбе за власть на всей территории страны – Файез Сарадж, который возглавляет Правительство национального согласия в Триполи. Войска Хафтара в начале июня были отброшены от Триполи — при том, что наступление на город идет второй год. Более того, сторонники Сараджа захватили оплот Ливийской национальной армии – город Тархуна – и в штабе Хафтара объявили о планах активно использовать авиацию.

"Поддерживаемые Турцией экстремистские группировки вершили там антиисламские преступления, — рассказал Ахмед аль-Мисмари, официальный представитель Ливийской национальной армии. — Они грабили, захватывали чужую собственность, унижали достоинство граждан".

Попытки решить конфликт с помощью переговоров все еще проваливаются. В субботу президент Египта предложил инициативу: объявить в Ливии полтора года переходного процесса, главное условие в котором – прекращение огня. В Триполи идею отвергли и начали операцию по взятию города Сирт на побережье Средиземного моря.

"Инициатива подразумевает, что все вооруженные формирования сдадут свое оружие для того, чтобы Ливийская национальная армия могла обеспечивать, выполнять свои задачи, — комментирует Андрей Чупрыгин, старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. — То есть имеются в виду все, кроме сил Хафтара. Наступает сейчас Триполи – при поддержке Турции, наступает активно, практически всю западную часть Ливии они забрали себе… Речь идет о том, когда Триполи, когда Сарадж согласится сесть за стол переговоров".

Своими успехами сторонники Сараджа обязаны военной поддержке Анкары. Ситуацию в Ливии турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с американским коллегой. "После нашего звонка с президентом Трампом могу сказать, что мы возможно увидим новую эру в американо-турецких отношениях, мы достигли соглашения по ряду вопросов, — отметил он. — По моему мнению и согласно тому, как в последнее время развиваются события, Хафтар может быть в любой момент исключен из переходного процесса".

В последние недели в прессе появляется все больше громких сообщений о ливийском конфликте, которые на деле не имеют в своей основе никаких фактов. Так, живущие в США венесуэльские оппозиционеры заявили, что маршал Хафтар прилетел в боливарианскую республику. Но вскоре сами же себя опровергли.

Кроме того, американские и турецкие партнеры сообщали, что Россия поставляет в Ливию современную технику, а на стороне Хафтара сражаются бойцы российской частной военной компании.

"Многие сведения, особенно касающиеся упоминаемых российских граждан, просто голословны, — отмечает Михаил Богданов, специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России. — Люди, якобы воюющие в Ливии, на деле не выезжали за пределы нашей страны. Примечательно, что списки скопированы с одиозной украинской базы данных "Миротворец". Масса ошибочных данных или сознательных фальсификаций допускается в отношении продукции военного назначения. В частности, техника, давно работающая в условиях Ливии, выдается за недавние российские поставки".

В Москве подчеркивают: из-за пандемии коронавируса COVID-19 не получается воплотить в жизнь решения, которые были приняты на Берлинской конференции по Ливии. Но хуже всего то, что сами ливийцы не ведут переговоры между собой. Поэтому Москва считает, что нужно как можно быстрее назначить нового спецпосланника ООН по Ливии.

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