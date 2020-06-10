За сутки в Москве скончались еще 56 человек с COVID-19

За прошедшие сутки в Москве скончались еще 56 человек с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным тестом на коронавирус COVID-19. Такие данные сообщили представители оперативного штаба.

Днем ранее сообщалось о 59 умерших. Таким образом, общее число жертв коронавируса в Москве достигло 3 085 человек, передает РИА Новости.

Оперативный штаб напоминает: при любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома, вызвать врача на дом и не заниматься самолечением.

По данным Всемирной организации здравоохранения, к настоящему времени число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в мире составляет 7 039 918, скончались 404 396 человек. За сутки в мире зарегистрировано 7 039 918 случаев заражения коронавирусом, умерли 3 539 человек.

Вспышка коронавируса началась 31 декабря 2019 года в городе Ухань в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.