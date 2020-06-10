Тема:

Коронавирус 1 час назад

10 июня 202000:40

За сутки в Москве скончались еще 56 человек с COVID-19

Global Look Press

За прошедшие сутки в Москве скончались еще 56 человек с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным тестом на коронавирус COVID-19. Такие данные сообщили представители оперативного штаба.

Днем ранее сообщалось о 59 умерших. Таким образом, общее число жертв коронавируса в Москве достигло 3 085 человек, передает РИА Новости.

Оперативный штаб напоминает: при любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома, вызвать врача на дом и не заниматься самолечением.

 

По данным Всемирной организации здравоохранения, к настоящему времени число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в мире составляет 7 039 918, скончались 404 396 человек. За сутки в мире зарегистрировано 7 039 918 случаев заражения коронавирусом, умерли 3 539 человек.

Вспышка коронавируса началась 31 декабря 2019 года в городе Ухань в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

Ранее по теме

Сейчас

00:40

За сутки в Москве скончались 56 человек с COVID-19

00:01

В Воронеже сотрудник полиции насмерть задавил пешехода

22:30

Австрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону

21:34

Ефремов получил два месяца домашнего ареста

20:26

Ефремова доставили в суд: артист признал свою вину

18:18

Михаил Ефремов задержан по делу о пьяном ДТП

17:49

В организме Ефремова обнаружили следы наркотиков

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Домашний арест: как и где будет жить Михаил Ефремов

Домашний арест: как и где будет жить Михаил Ефремов

2 часа назад
Золотой гроб с телом Флойда пять дней возили по всей стране

Золотой гроб с телом Флойда пять дней возили по всей стране

42 минуты назад
В Воронеже сотрудник полиции выехал на тротуар и насмерть задавил пешехода

В Воронеже сотрудник полиции выехал на тротуар и насмерть задавил пешехода

1 час назад
Власти Румынии могут признать Российскую Федерацию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Российскую Федерацию враждебным государством

2 часа назад
Тайна шиповидного белка: коронавирус лишат ключа к организму

Тайна шиповидного белка: коронавирус лишат ключа к организму

4 часа назад
За сутки в Москве скончались еще 56 человек с COVID-19

За сутки в Москве скончались еще 56 человек с COVID-19

1 час назад
Дочь Ефремова: наказать нужно и тех, кто ехал в машине с отцом

Дочь Ефремова: наказать нужно и тех, кто ехал в машине с отцом

6 часов назад
Австрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону

Австрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону

2 часа назад
Поклонники Газманова перекрыли трассу, по которой ехал президент США

Поклонники Газманова перекрыли трассу, по которой ехал президент США

10 часов назад
Путин и Меркель обсудили урегулирование конфликта на Украине и ситуацию в Ливии

Путин и Меркель обсудили урегулирование конфликта на Украине и ситуацию в Ливии

1 час назад
Безлюдная Москва, прощай: столица оживает после снятия ограничений

Безлюдная Москва, прощай: столица оживает после снятия ограничений

4 часа назад
Доктор Мясников: вирус ослабевает, но будет и вторая, и третья волна

Доктор Мясников: вирус ослабевает, но будет и вторая, и третья волна

10 часов назад
Скорбящая Америка изменилась: протесты дали вспышку COVID-19, полицейские боятся "охоты на ведьм"

Скорбящая Америка изменилась: протесты дали вспышку COVID-19, полицейские боятся "охоты на ведьм"

4 часа назад
Госдума запретила высаживать из транспорта детей-зайцев

Госдума запретила высаживать из транспорта детей-зайцев

11 часов назад
Актриса Елена Яковлева об аварии на Садовом: Ищите того, кто был в машине с Ефремовым

Актриса Елена Яковлева об аварии на Садовом: Ищите того, кто был в машине с Ефремовым

5 часов назад
Обниматься рано: при встрече с друзьями вирусолог призвал не расслабляться

Обниматься рано: при встрече с друзьями вирусолог призвал не расслабляться

12 часов назад
Гендиректор BIOCAD: "Левилимаб" создан без оглядки на иностранных коллег

Гендиректор BIOCAD: "Левилимаб" создан без оглядки на иностранных коллег

3 часа назад
Научиться жить заново: Ксюше нужна сложная реабилитация

Научиться жить заново: Ксюше нужна сложная реабилитация

9 часов назад
Проблемы с голосом и методы его восстановления

Проблемы с голосом и методы его восстановления

08.06.2020 15:04
Юлия Ауг: 100 ролей к юбилею

Юлия Ауг: 100 ролей к юбилею

08.06.2020 10:52
Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

05.06.2020 08:51
Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

29.05.2020 15:59
"Сколько выпил, не помню". Ефремов на утро после аварии

"Сколько выпил, не помню". Ефремов на утро после аварии

3 часа назад
Гостиницы, салоны красоты, прогулки: регионы возвращаются к нормальной жизни

Гостиницы, салоны красоты, прогулки: регионы возвращаются к нормальной жизни

3 часа назад
В Британии составлен список 60 статуй работорговцев, которые хотят снести

В Британии составлен список 60 статуй работорговцев, которые хотят снести

4 часа назад
Заменившего журналистов ИИ Microsoft обвинили в расизме

Заменившего журналистов ИИ Microsoft обвинили в расизме

4 часа назад
Свидетели ДТП с Ефремовым рассказали, кто сразу появился на месте трагедии

Свидетели ДТП с Ефремовым рассказали, кто сразу появился на месте трагедии

6 часов назад
На российского учителя завели дело за избиение школьника пеналом

На российского учителя завели дело за избиение школьника пеналом

6 часов назад
Мировые производители косметики отказываются от использования талька

Мировые производители косметики отказываются от использования талька

7 часов назад
Контакты больных COVID-19 отследят без GPS и интернета

Контакты больных COVID-19 отследят без GPS и интернета

7 часов назад
Автосалон Максима Сушинского подвергся обыскам из-за дела об отмывании денег

Автосалон Максима Сушинского подвергся обыскам из-за дела об отмывании денег

7 часов назад
Сильный ливень превратил улицы Череповца в реки. Видео

Сильный ливень превратил улицы Череповца в реки. Видео

8 часов назад
Медведев предупредил о росте преступности среди мигрантов, оставшихся в России

Медведев предупредил о росте преступности среди мигрантов, оставшихся в России

8 часов назад
Террористы попытались подорвать российский патруль в Сирии. Пострадавших нет

Террористы попытались подорвать российский патруль в Сирии. Пострадавших нет

8 часов назад
10 мультфильмов с самыми гипертрофированными героями

10 мультфильмов с самыми гипертрофированными героями

9 часов назад
Крым отменяет карантин для российских туристов, но оставляет для украинских

Крым отменяет карантин для российских туристов, но оставляет для украинских

10 часов назад
Автоэксперт о ДТП с Ефремовым: пьяного водителя не пугает никакое наказание

Автоэксперт о ДТП с Ефремовым: пьяного водителя не пугает никакое наказание

10 часов назад
Российские моряки открыли в Антарктиде таинственную впадину

Российские моряки открыли в Антарктиде таинственную впадину

10 часов назад
Проблемы по оформлению выплат на детей устранят за неделю

Проблемы по оформлению выплат на детей устранят за неделю

11 часов назад
Радары не заметили ракету или самолет в районе крушения рейса MH17

Радары не заметили ракету или самолет в районе крушения рейса MH17

11 часов назад
Обнаружены 2 миллиона, похищенные при нападении на инкассаторов в Красноярске

Обнаружены 2 миллиона, похищенные при нападении на инкассаторов в Красноярске

12 часов назад
Спрос упал: коммерсант убил напарника из-за непроданных медицинских масок

Спрос упал: коммерсант убил напарника из-за непроданных медицинских масок

12 часов назад
Въезжающих в Турцию туристов будут тестировать на коронавирус. Но не всех

Въезжающих в Турцию туристов будут тестировать на коронавирус. Но не всех

12 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку