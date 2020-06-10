Дмитрий Песков опроверг занижение статистики по COVID-19 в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг предположения о заниженной статистике по коронавирусу в Российской Федерации. Об этом он заявил в интервью CNN.

Пескову задали вопрос, возможна ли "манипуляция" статистикой, ведь в России зафиксировано гораздо меньше смертей от коронавирусной инфекции, чем в других странах мира.

Песков ответил, что не согласен с такой оценкой. И добавил, что в России более эффективная система здравоохранения, поэтому "есть возможность для того, чтобы большее число людей осталось в живых".

Также Дмитрий Песков заявил, что при принятии решений Владимира Путина не заботит его рейтинг. "Если вы думаете только о рейтинге, то вы не сможете принимать ответственные решения", — цитирует слова Пескова РИА Новости.

В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. По последним данным, общее число случаев инфицирования по всему миру составляет 7 311 062, скончались 412 993 человека, выздоровели 3 594 227 пациентов.

В России выявлено 485 253 случая COVID-19, умерли 6 142 человека, 242 397 человек вылечились.