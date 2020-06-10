Афроамериканец Джордж Флойд похоронен на кладбище в пригороде Хьюстона

Афроамериканец Джордж Флойд похоронен на кладбище в Хьюстоне рядом с местом, где покоится его мать. На церемонии захоронения, которая проходила без камер, присутствовали члены семьи Флойда и приглашенные гости.

Когда гроб с телом Флойда доставили на белой повозке, запряженной двумя белыми лошадьми, к кладбищу, толпа людей начала скандировать: "Я не могу дышать", "Уберите колени от моей шеи" и "Джордж Флойд".

Похоронную процессию сопровождали правоохранители, в знак солидарности несколько офицеров выбросили вверх кулак. Весь день полицейские дружелюбно общались с толпой, раздавали воду в бутылках и помогали тем, кто терял сознание.

Во многих городах США с конца мая прошли беспорядки и протесты в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в процессе задержания сотрудниками полиции. Одного из полицейских, который фактически задушил Флойда, обвинили в убийстве, трех других – в пособничестве убийству, напоминает РИА Новости.