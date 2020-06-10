Глава МВФ предупредила Киев о рисках новой программы помощи

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева рассказала о рисках и неопределенности, которые ждут Украину в связи с новой программой помощи. По мере того, как экономика страны будет восстанавливаться после кризиса, будет необходимо ужесточить бюджетную политику, предупредила Георгиева.

Она отметила исключительно высокую неопределенность по поводу того, насколько долгим и жестким окажется глобальный спад экономики. При этом направление экономической политики Украины также неопределенно, передает РИА Новости. Риски новой программы помощи "очень велики", — считает директор-распорядитель МВФ.

Ранее сообщалось, что МВФ одобрил новую 18-месячную программу помощи Украине. Первый транш составит 2,1 миллиарда долларов, всего Киев получит 5 миллиардов.

Георгиева напомнила, что госдолг Украины и ее потребности в финансировании остаются высокими. Чтобы снижать долг, Киеву придется ужесточить фискальную политику. Также ему нужно сохранить независимость центробанка. Украинский бюджет в 2020 году получит "тяжелый удар", считает глава МВФ. Для борьбы с кризисом потребуются "крупные экстренные расходы", предупредила она.

Одним из условий сотрудничества Киева с МВФ было подписание законопроекта о банковском регулировании. Зеленский подписал его 21 мая. Согласно ему, неплатежеспособные банки, выводящиеся с рынка, не могут быть возвращены бывшим владельцам. Таким образом, например, Игорь Коломойский не сможет получить назад ранее принадлежавший ему "Приватбанк".