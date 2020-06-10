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Беспорядки в США 18 минут назад

10 июня 202005:50

В Доминикане мирную демонстрацию разогнали из опасений заражения COVID-19

В Доминикане мирную демонстрацию разогнали из опасений заражения COVID-19

Спецназ Доминиканской Республики разогнал мирную демонстрацию против расизма. Акция с возложением цветов в честь Джорджа Флойда и дискуссия о проблемах расизма и произвола полиции проходила в парке Независимости.

Митинг разогнали на фоне официальных публикаций в соцсетях об опасности передачи коронавируса COVID-19. Несколько активистов были задержаны, сообщает телеканал "Россия 24".

 

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