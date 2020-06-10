В Доминикане мирную демонстрацию разогнали из опасений заражения COVID-19

Спецназ Доминиканской Республики разогнал мирную демонстрацию против расизма. Акция с возложением цветов в честь Джорджа Флойда и дискуссия о проблемах расизма и произвола полиции проходила в парке Независимости.

Митинг разогнали на фоне официальных публикаций в соцсетях об опасности передачи коронавируса COVID-19. Несколько активистов были задержаны, сообщает телеканал "Россия 24".