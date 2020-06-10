Областная больница в Орле будет тестировать на COVID-19 всех поступающих больных

В Орле открыли новое отделение областной клинической больницы. Там пациентов будут проверять на коронавирусную инфекцию. Уже после этого пациентов распределят по профильным отделениям: нередко у больных, которые поступают с другими патологиями — тем же аппендицитом — выявляют коронавирус COVID-19. Это может привести к вспышке инфекции среди пациентов.

По словам главного врача Орловской областной клинической больницы Вадима Мурадяна, ситуация непростая, но находится под контролем, передает телеканал "Россия 24".