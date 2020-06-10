"Это все чудовищно": кадры с первого допроса актера Михаила Ефремова

После смертельного ДТП в Москве актеру Михаилу Ефремову запретили выходить из дома, пользоваться Интернетом и телефоном. Суд отправил артиста под домашний арест. За рулем своего внедорожника Ефремов въехал во встречную машину. Водитель этого фургона погиб. Как проходили первые слушания?

После во всех смыслах громкого ДТП Михаил Ефремов — в ТОПе новостей. Репортеры ведущих СМИ, узнав, что после смерти потерпевшего Сергея Захарова дело переквалифицировали на более тяжкую часть статьи №264, ждут главного фигуранта возле столичного главка и дома, где находится артист. Но допрос все откладывается.

Десятки журналистов и полиция ждут, когда же заслуженный артист России отправится на допрос. Он должен был явиться в ГУ МВД ЦАО Москвы еще в 11 часов утра. Но на часах половина четвертого, а Михаил Ефремов все еще дома.

Ссылаясь на плохое самочувствие заслуженного артиста, близкие несколько раз вызывают ему скорую помощь, но всякий раз врачи уезжают без пациента. Сообщается, что Михаилу Ефремову делали укол успокоительного. Спустя почти пять часов ожидания у подъезда появляется служебная машина. Актер в маске в сопровождении полицейских и адвокатов без промедления садится в машину.

- Михаил, вы признаете свою вину? – задают вопрос журналисты.

Позже Главное управление МВД по Москве распространит видео беседы в квартире.

- Вы помните, что произошло вчера в 21:44?

- Автоавария чудовищная произошла, и поэтому я в шоке.

- Вы были пьяны?

- Вероятно.

- Вы признаете себя виновным?

- А куда я денусь-то?

В главке — допрос, официальное задержание, предъявление обвинения. В Таганский суд актер едет уже в автозаке.

Капюшон, очки, маска, наручники. Актер явно подавлен. По агентствам разлетится его цитата: "Все это, конечно, чудовищно".

"Конечно, устал сильно... Скорее бы отпустили. Я сам уже устал от этой новости". Следствие ходатайствует о домашнем аресте, и Таганский суд ходатайство поддерживает. Михаил Ефремов пробудет как минимум до 9 августа в своей квартире в Плотниковом переулке. Его доставили на место спустя полчаса после суда. У дома артиста уже ждали полицейские.