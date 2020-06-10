Посол РФ: число россиян, желающих вернуться из США домой, увеличилось на фоне протестов

Российский посол в США Анатолий Антонов выразил мнение, что число россиян, которые хотят вернуться из Штатов на родину, увеличилось в том числе из-за охвативших страну протестов. Его слова приводит официальный аккаунт дипломатической миссии РФ на странице ведомства в социальной сети Facebook.

Дипломат также сообщил, что накануне возвратный рейс "Аэрофлота" вывез из США 388 россиян из 28 регионов России.

Посольство продолжает прилагать все усилия для возвращения наших граждан домой, сообщает телеканал "Россия 24".