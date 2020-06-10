"У нас есть шанс что-то изменить": в США прошли похороны Джорджа Флойда

В США простились с Джорджем Флойдом, погибшим от рук полицейских. На траурную церемонию приехали сотни человек, но само захоронение прошло без телекамер. В стране продолжаются массовые протесты, которые не остались без ответа. Так, власти штата Нью-Йорк готовятся принять два закона, которые усиливают контроль над действиями полиции.

Эта церемония была закрыта от широкой публики. Проводить Джорджа Флойда в последний путь были допущены не более пятисот человек. Не сравнить с многотысячной публичной церемонией в понедельник. Примерно четыре часа родные и близкие Флойда принимали соболезнования от политиков, общественных деятелей и проповедников. Большинство присутствующих одеты в черное, члены семьи погибшего – в белое. Сквозь слезы каждый из них выступил с трибуны. В том числе сделали выпады в сторону американских властей и обвинили их в случившемся.

"Хватит преступлений на почве ненависти. Пожалуйста! Кто–то сказал: "Сделаем Америку снова великой". Но когда это Америка была великой? Эти четыре офицера придавили моего дядю к асфальту почти на девять минут! Это не просто убийство, а преступление на почве ненависти", — говорит племянница Джорджа Флойда Брук Уильямс.

Среди гостей – немало американских знаменитостей. В том числе актер Джейми Фокс. Совсем не в траурном настроении. На ходу успевает раздавать автографы, широко улыбаясь, позировать фотографам. И комментировать протесты, которые продолжаются в штатах уже третью неделю.

"Это эволюция протестов. Военные и стражи порядка видят повсюду объединившихся белых и черных, взрослых и детей. Проблема неравенства в США — давняя и очень болезненная. И сейчас у нас есть шанс хоть что-то изменить", — отмечает актер Джейми Фокс.

Не упустил возможности поднять на фоне трагедии свои рейтинги и кандидат в президенты от демократов Джо Байден. Он уже общался с семьей погибшего лично, а сейчас записал видеообращение ко всем скорбящим в связи со смертью Джорджа Флойда. Тем самым, отмечают политологи, обеспечив себе еще большую поддержку темнокожих американцев на предстоящих выборах.

"Мы не имеем права закрывать на это глаза. Нельзя оставлять это позади и думать, что мы можем вновь позволить себе не замечать расизм, который ранит наши души! Нельзя игнорировать систематическое насилие, отравляющее жизнь Америки", — говорит бывший вице-президент США Джо Байден.

После траурной церемонии гроб с телом Флойда водрузили на белоснежную повозку, запряженную белыми лошадьми, и доставили в пригород Хьюстона, где Джорджа Флойда захоронили рядом с его матерью. На кладбище журналистов не пустили. Тем временем тысячи американцев по всей стране продолжали протесты, требуя ограничить полномочия полиции.

И власти уже прислушались к требованиям демонстрантов. Так, городской совет Вашингтона одобрил реформу полиции. По новым правилам, стражам порядка будет запрещено применять удушающие приемы, а также разгонять митингующих резиновыми пулями и химическими раздражителями. В штате Нью-Йорк за удушающие приемы теперь будет предусмотрена уголовная ответственность. Запрет на удушающие приемы и даже обучение им вводят и власти Хьюстона и Финикса.

Теперь, отмечают политологи, президенту Трампу, похоже, придется прислушаться к требованиям демонстрантов. Хотя ранее он заявил, что никакой полицейской реформы не будет. И его ближайшая цель – возобновить свою предвыборную кампанию. Тем временем протесты привели и к другим последствиям. В Штатах резко возросло число подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В частности – заразился ряд бойцов вашингтонского подразделения Нацгвардии США, которые должны были поддерживать порядок в городе.