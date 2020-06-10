Правоохранители задержали пьяного водителя, устроившего дрифт в центре Читы

Пьяный дрифтер устроил экстремальный заезд по улицам Читы. Видео выложили в Сеть очевидцы.

У молодого человека при этом не было водительских прав, а в марте этого года он уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, сообщает телеканал "Россия 24".

Полиция задержала нарушителя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стритрейсеру грозит штраф в несколько сот тысяч рублей или принудительные работы, а также лишение свободы сроком до двух лет.