В Благовещенске трехлетняя девочка выжила, упав с четвертого этажа

В Благовещенске начата проверка по факту падения 3-летнего ребенка с четвертого этажа. Девочка осталась жива, с многочисленными травмами скорая доставила ее в больницу.

Происшествие в областном центре случилось накануне днем. Трехлетняя девочка осталась без присмотра взрослых и вышла на открытый балкон. Он был не застеклен, ребенок перегнулся через перила и упал с четвертого этажа. Быстро прибывшие врачи скорой провели реанимационные мероприятия и отвезли ребенка в больницу.

В настоящее время, ГТРК "Амур", следователи Следственного управления по Амурской области проводят доследственную проверку. По результатам будет принято процессуальное решение.

Правоохранители обращаются к гражданам, не оставлять малолетних детей без присмотра, тем более у открытых окон и балконов.