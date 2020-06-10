МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует рекордное годовое падение мирового спроса на газ из-за коронавирусного кризиса и теплой зимы в северном полушарии.

Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.

Ограничения, введенные по всему миру для борьбы с распространением коронавируса, резко снизили спрос на топливо.

"Ожидается, что мировой спрос на газ будет постепенно восстанавливаться в ближайшие два года, но это не означает, что он быстро вернется к обычному уровню", — предупредил глава МЭА Фатих Бироль.

"Кризис COVID-19 окажет длительное влияние на будущее развитие рынка, замедляя темпы роста и увеличивая неопределенность", — отметил он.

По оценкам МЭА, после 2021 года большая часть роста спроса будет наблюдаться в Азии, в первую очередь в Китае и Индии.