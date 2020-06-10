Проект строительства широкого объезда Арзамаса одобрен Главэкспертизой

Главэкспертиза России одобрила проект строительства автомобильной дороги "Южный обход города Арзамаса в Нижегородской области". Финансирование широкого объезда вокруг Арзамаса идет в рамках туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров".

Кроме того, напомнил губернатор Глеб Никитин, новая дорога станет транзитной для большого потока большегрузов, а также снизит автомобильную нагрузку на сам Арзамас.

Строительство магистрали планируют начать в конце этого года, а завершить в течение трех лет. Как информирует ГТРК "Нижний Новгород", основные средства — порядка 80 процентов — выделит федеральный центр, остальные добавит областной бюджет. Общая стоимость строительства составит три миллиарда 300 миллионов рублей.