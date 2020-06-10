Телеканал "Россия 1" покажет фильм "Движение вверх" 12 июня

12 июня в 22:30 телеканал "Россия 1" покажет фильм "Движение вверх" Антона Мегердичева. Это история о легендарном триумфе советской сборной по баскетболу и о великом тренере, который совершил невозможное.

Фильм рассказывает о матче между сборными СССР и США в финале баскетбольного турнира Олимпиады-1972 в Мюнхене. Тогда советская сборная вырвала победу у американцев на последних трех секундах матча и завоевала олимпийское золото.

Никто даже предположить не мог, что впервые за долгие годы непобедимая команда США будет повержена! Никто, кроме советских баскетболистов – русских и грузин, украинцев и казахов, белорусов и литовцев.

Роль тренера, который привел нашу сборную к победе, исполнил Владимир Машков. Также в фильме снимались Андрей Смоляков, Иван Колесников, Кирилл Зайцев, Сергей Гармаш, Виктория Толстоганова, Александра Ревенко и другие.

Фильм "Движение вверх", снятый при поддержке ВГТРК, стал триумфатором премии "Золотой орел" и рекордсменом российского проката, собрав более 3 миллиардов рублей.

Смотрите вдохновляющую историю победы "Движение вверх" на телеканале "Россия 1" 12 июня!