Аленичев рассказал, почему отказался возглавить минское "Динамо"

Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Дмитрий Аленичев в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 24" рассказал о том, почему отказался возглавить минское "Динамо".

В октябре 2019 года СМИ сообщили, что 47-летний специалист является кандидатом на пост главного тренера "Ротора", однако волгоградский клуб возглавил Александр Хацкевич. Позже стало известно, что Аленичев может поработать в белорусском клубе.

"Что касается "Ротора" – там сейчас работает главный тренер Хацкевич, поэтому нет смысла возвращаться к этому вопросу, – сказал Аленичев. – По поводу минского "Динамо", когда мне поступило предложение провести предварительные переговоры, я сразу отказался. По той причине, что в команде работал Сергей Гуренко, с которым у меня близкие отношения, с которым мы играли в итальянской "Роме". Не в моих правилах вести переговоры за спиной, когда есть действующий главный тренер".

Напомним, последним местом работы Аленичева стал "Енисей", который он возглавлял с 2017-го по 2019-й год. Под его руководством команда сыграла 72 матча – 33 победы, 13 ничьих и 26 поражений. Сезон-2018/19 красноярцы завершил на 16-й строчке и вылетели в ФНЛ.