Следы подводного чудища испугали южноуральских рыбаков

В Челябинской области на Верхне-Иремельском водохранилище рыбаки заметили странное подводное существо. Точнее его следы. Похоже, оно обладает длинными зубами-клыками, что позволяет охотиться на крупных рыб.

Бывалый рыбак вытащил из воды большую щуку. Каково же было его удивление, когда на теле рыбы он увидел проколы и порезы от зубов. Похоже нападение было не разовое, щука сопротивлялась и, наверное, пыталась скрыться. Плавники здорово повреждены.

Впечатленный увиденным рыбак поделился в соцсетях: "Вот бы поймать этого монстра, который мою щуку покусал".

Верхне-Иремельское водохранилище является излюбленным местом рыбалки, передает ГТРК "Южный Урал". Оно расположено на слиянии рек близ Миасса. И славится разнообразием водных ресурсов — от леща и плотвы, до щуки в несколько килограммов.

А еще в регионе ходит легенда о страшном существе в озере Иткуль. Старожилы поведали, что однажды во время купания мужчина почувствовал, как тело сковал невидимый ремень. Говорит и страшно и дышать тяжело, в общем, еле выплыл. На поиски гигантского полоза, так назвали его натуралисты, приезжал на Урал известный специалист Леонид Сабанеев.