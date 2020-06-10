Россияне задумались о финансовой подушке

После самоизоляции около 40 процентов россиян решили копить на "черный день", согласно опросу, который цитирует ТАСС.

Во время карантина мнение о "финансовой подушке" изменилось: почти 40 процентов россиян в целом и 43 процентов жителей Москвы и Московской области хотят создать личные резервы, хотя раньше денег не копили.

Более половины россиян планируют сократить расходы. Около 20 процентов опрошенных сообщили о достаточности накоплений на "черный день". Около 32 процентов россиян не планируют копить. Только 36 процентов россиян хотят сохранить расходы на докарантинном уровне, 3 процента готовы тратить больше, чем до карантина, а 30 процентов опрошенных не исключают сокращения трат на питание.

Ранее опрос Boston Consulting Group и "Ромира" указал на изменения привычек россиян из-за пандемии. Жители страны планируют сократить расходы, больше бывать с семьей и отдыхать на природе, больше заниматься спортом.

В апреле 2020 года вклады населения в российских банках выросли на 371 миллиард руб. (+1,2%) после оттока в марте (-315 миллиардов руб., или -1,0%). Валютные вклады в апреле четвертый месяц сократились согласно статистике Банка России. С начала апреля сумма вкладов физических лиц в иностранной валюте снизилась на 1,2%, или на $1,1 миллиарда, по сравнению с 1 мая. С начала года россияне вывели со счетов $8,3 миллиарда, или все валютные накопления за 2019 год.

По итогам марта вклады физических лиц в российских банках сократились на рекордную сумму 315 миллиардов руб., или на 1%, в основном в иностранной валюте, тогда как рублевые вклады были стабильны, по оценке ЦБ.