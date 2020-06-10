Nintendo раскрыла реальный масштаб утечки пользовательских данных

В апреле японская Nintendo признала, что злоумышленники получили доступ к 160 000 аккаунтам ее пользователей. Теперь в компании сообщили, что утечка была почти вдвое более масштабной.

В обновленном сообщении на официальном сайте компании говорится, что хакеры взломали 300 000 учетных записей игроков. Злоумышленники для этого проникли в систему авторизации Nintendo Network ID.

В Nintendo говорят, что "третья сторона" могла просматривать псевдонимы пользователей, даты рождения, регионы проживания и почтовые адреса. Более того, у хакеров была возможность совершать цифровые покупки в магазине Nintendo eShop, пишет CNET. При этом подчеркивается, что данные кредитных карт утечка не затронула.

До того, как Nintendo признала утечку в апреле, некоторые владельцы консолей компании жаловались в соцсетях, что неизвестные тратят сотни долларов на виртуальную валюту для Fortnite и другие цифровые товары. Теперь Nintendo сбросила пароли пользователей, которых затронул взлом, сообщила им об этом по электронной почте и рекомендует настроить двухфакторную проверку для входа в систему.