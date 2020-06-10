Россия укрепит лидерство на рынке газа

Россия до 2026 года укрепит свои позиции в качестве крупнейшего экспортера газа в мире, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА).

Ождается увеличение производства на 1,7 процента в год, которое полностью поддерживается экспортными проектами, еще больше укрепляя позицию России как крупнейшего экспортера газа в мире, — следует из пргноза МЭА.

"Газпром" усилит роль Ямальского центра газодобычи и к 2022 году ожидается достижение проектного уровня добычи в 115 миллиардов кубометров в год на Бованенковском месторождении. Еще одно месторождение увеличит потенциал России на газовом рынке мира - в 2023 году начнется добыча на Харасавэйском месторождении с достижением мощности 32 миллиарда кубометров в год. В 2025 году поставки "Газпрома" в Китай по "Силе Сибири" должны достигнуть проектного уровня в 38 миллиардов кубов в год.

Поставки природного газа дополнят и экспорт сжиженного природного газа (СПГ). В 2023 и 2024 годах запланирован пуск первых двух производственных линий проекта "Арктик СПГ 2" компании "Новатэк" и его иностранных партнеров.

Россия, как ожидается, обеспечит 70 процентов добычи газа в Евразии за счет поставок газа по трубопроводу м СПГ. В целом производство газа в Евразии может расти на 1,8 процентов ежегодно в период до конца 2025 года и достигнет 1,03 триллиона кубометров в 2025 году.

Россия к 2030 году продолжит уверенно лидировать в мире по объемам экспорта в объеме 290 миллиардов кубометров, и второе место в мире по уровню добычи — 798 миллиардов кубометров в год.