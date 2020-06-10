Аленичев: "Локомотив" пошел на рискованный шаг, не продлив контракт с Семиным

Бывший главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев высказался о решении Совета директоров "Локомотива" не продлевать контракт с главным тренером клуба Юрием Семиным.

В середине мая пресс-служба "железнодорожников" объявила об уходе 73-летнего специалиста. Его место в стане "красно-зеленых" занял серб Марко Николич.

Семин – самый титулованный тренер в истории "Локомотива". Он вернулся в клуб в 2016 году и с тех пор выиграл с клубом два раза Кубок России и один раз чемпионат страны.

"Действительно много шума наделала эта история. Я с Юрием Палычем знаком 28 лет, с того времени, когда они вместе с Валерием Филатовым работали в дуэте в "Локомотиве". Я под руководством этих специалистов начинал свою карьеру, – сказал Аленичев в эфире телеканала "Россия 24". – С огромным уважением отношусь к Семину и буду относиться и как к человеку, и как к специалисту".

По словам Аленичева, руководство "красно-зеленых" пошло на рискованный шаг, не продлив соглашение с Семиным: "В какой-то степени они поставили в достаточно сложное положение нового тренера Николича".

"Та любовь и то уважение, которое было у болельщиков к руководителям клуба при Семине, уже не такое, но его можно вернуть, если главный тренер с командой будут показывать такие же результаты, как и при Семине. Это будет крайне сложно. Если не получится, то возможны различного рода провокации со стороны болельщиков, возможны скандалы – это то, чего не хотелось бы, чтобы такое было в "Локомотиве" с его богатой историей и традициями", – подытожил Аленичев.

Напомним, последним местом работы Аленичева стал "Енисей", в котором он работал с 2017-го по 2019-й год. Под его руководством красноярская команда сыграла 72 матча – 33 победы, 13 ничьих и 26 поражений. Сезон-2018/19 красноярцы завершил на 16-й строчке и вылетели в ФНЛ.