В Уфе назвали имя студента, который погиб при спасении ребенка

Стала известна личность молодого человека, который погиб спасая тонущего ребенка. Это студент Хаджимурат Каландаров из Таджикистана, ему было всего 18 лет.

Трагедия случилась на пляже Солнечный в Уфе 7 июня. Компания студентов отдыхала на пляже. Увидев, что в воде просит о помощи тонущий ребенок, молодые люди незамедлительно бросились в водоем. Подростка спасли, но один из парней-спасателей утонул.

Пользователи в социальных сетях выражают соболезнования и считают поступок Хаджимурата Каландарова по истине геройским.

Как информирует ГТРК "Башкортостан", тело студента доставят на родину в Таджикистан в ближайшие дни.