Перспективы рынка труда Великобритании резко ухудшились на фоне пандемии

Перспективы рынка труда в Великобритании стали самыми мрачными почти за три десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование рекрутинговой компании ManpowerGroup.

Исследование показало, что компании во всех крупных секторах экономики с большей вероятностью сократят рабочие места, чем наймут людей в течение следующих трех месяцев, с июля по сентябрь. Это худший прогноз с начала наблюдений в 1992 году.

В апреле количество новых заявок на пособие по безработице в Великобритании достигло максимума с 1996 года. Рост числа заявок был бы еще более резким без правительственной программы выплаты 80% заработной платы работникам, находящимся во временном отпуске.

Ожидается, что предприятия объявят о волне увольнений в ближайшие недели, поскольку правительство постепенно сокращает поддержку, предоставляемую в рамках этой программы, которая покрывает зарплату почти 9 миллионов работников.

Программа была запущена в марте, в ней участвует около 1 миллиона компаний, и она обходится налогоплательщикам примерно в 14 миллиардов фунтов стерлингов в месяц. Министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил в конце мая, что казначейство будет постепенно сокращать программу временных отпусков с августа.

На прошлой неделе три бывших министра финансов Великобритании предупредили правительство о необходимости готовиться к росту безработицы до уровня 1980-х годов.

Лорд Алистер Дарлинг, Джордж Осборн и Филип Хэммонд заявили, что правительству срочно необходимо представить меры по смягчению последствий коронавируса, поскольку потери рабочих мест начали расти.