Домашний арест Ефремова: за работой сотрудников УФСИН проследит прокуратура

Столичная прокуратура проконтролирует работу должностных лиц, ответственных за соблюдение Михаилом Ефремовым условий домашнего ареста. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Актеру предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек. Авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в центре Москвы. Джип под управлением Ефремова на большой скорости вылетел на встречную полосу и врезался в фургон. Сам актер значительных травм не получил. А водитель фургона — 57-летний Сергей Захаров — скончался в больнице от сильной кровопотери.

Экспертиза установила, что в момент аварии Михаил Ефремов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В его крови также нашли следы наркотиков.

Накануне суд принял решение поместить его под домашний арест. Обвиняемому также запрещено пользоваться почтой, интернетом и телефоном (за исключением экстренных вызовов). Общаться он может только с ближайшими родственниками, адвокатами, следователями и работниками ФСИН. Чтобы проконтролировать соблюдение условий домашнего ареста на Ефремова будет надет электронный браслет.