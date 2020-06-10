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Коронавирус 20 минут назад

10 июня 202009:42

Столичные власти напомнили о запрете на шашлыки и пикники

Global Look Press

Столичные власти напоминают: несмотря на снятие основных ограничений, москвичам пока нельзя собираться большими компаниями в парках, в том числе для пикников и шашлыков.

Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил ТАСС, что указом мэра все досуговые и физкультурные мероприятия на территории Москвы все еще приостановлены. "Коллективное пребывание москвичей на ограниченной территории с целью проведения досуга подпадает под данное ограничение", — подчеркнул Немерюк.

 

9 июня были отменены режим самоизоляции, график прогулок и цифровые пропуска для поездок в транспорте. Открылись салоны красоты, фотоателье, ветклиники и кладбища. В обычном режиме работают киностудии и научные институты. 16 июня откроются библиотеки, музеи и зоопарки, можно будет ходить на спортивные мероприятия. С 23 июня планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты. При этом маски и перчатки в общественных местах по-прежнему обязательны. 

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