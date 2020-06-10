Каждый поезд МЦК теперь имеет "Вагон тишины"

В каждой "Ласточке" на Московском центральном кольце теперь есть "Вагоны тишины". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного метрополитена.

Тихие вагоны есть в каждом из 51 поездов на МЦК. На дверях такого вагона размещен стикер с соответствующей информацией.

Отмечается, что, выбирая такой вагон, пассажир соглашается, что не будет разговаривать по телефону, громко слушать музыку.

В ноябре 2019 года на портале "Активный гражданин" большое число москвичей отдали свои голоса за появление вагонов, где можно отдохнуть от городской суеты.

Подобные вагоны существуют во многих странах мира.