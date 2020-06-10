Роднина – о ДТП с Ефремовым: на спектаклях падал, оскорблял зрителей. Дождались

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Ирина Роднина высказалась о ДТП со смертельным исходом, виновником которого стал актер Михаил Ефремов.

"Что будет с Ефремовым? Все написано в законе – от 5 до 12 лет лишения свободы, – приводит слова Родниной "Спорт-Экспресс". – Больше была знакома с его отцом. Обсуждать тут нечего, все все видели: на спектаклях падал, нес полную ерунду, оскорбляя зрителей. Дождались. Бездействие друзей и знакомых".

Авария произошла в понедельник, 8 июня, вблизи Смоленской площади. Артист в пьяном состоянии выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Михаил не получил серьезных травм, в отличие от пострадавшего, которого доставили в НИИ Склифосовского, где он скончался от сильной кровопотери.

Изначально сообщалось, что артисту грозит до семи лет лишения свободы. После смерти водителя дело переквалифицировали. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы. Во вторник Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа.

Напомним, Ефремов – заслуженный артист РФ. Он является сыном создателя театра "Современник" Олега Ефремова и актрисы Аллы Покровской, внуком оперного режиссера Бориса Покровского. Михаил Ефремов снялся более чем в 190 фильмах и сериалах.