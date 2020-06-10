10 июня 202010:09

В Адлерском районе водитель погиб в перевернувшейся бетономешалке

В Сочи водитель бетономешалки, совершая маневр, не справился с управлением. Машина завалилась на бок. Мужчина погиб на месте.

Смертельная авария произошла на улице Школьная в Адлерском районе. Как сообщает "Вести Сочи" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД, водитель за рулем груженой бетономешалки нарушил правила безопасности. При маневре задним ходом он не убедился в безопасности движения. Тяжелая машина стала съезжать и перевернулась. 37-летний водитель скончался на месте ДТП.

Текст: ГТРК "Вести Сочи"

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