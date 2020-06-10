Набиуллина: экономика России восстановится за несколько кварталов

Российскую экономику ожидают несколько кварталов восстановления после пандемии, заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Коронавирус не просто на время заморозил нормальную жизнь. Мы все понимаем, что последствия эпидемии не улетучатся сразу после отмены ограничений и, по сути, коронавирус сдвинул все траектории, по которым бы развивалась экономика и финансовая система".

Сейчас ситуация улучшилась: регионы снимают ограничения, растет производство и торговый оборот, оживает сфера услуг. "Сейчас мы чуть оптимистичнее смотрим в будущее, — отметила глава ЦБ. — По нашей оценке, впереди еще несколько кварталов восстановления" (цитата ТАСС).

По итогам этого года ожидается снижения ВВП страны на 5%, а в следующем году уже прогнозируется рост – на 2,8%. На докризисный уровень российская экономика должна выйти в первом полугодии 2022 года.

Российская экономика справится с восстановлением после коронавируса лучше европейской или американской, заявил днем ранее глава Сбербанка Герман Греф во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

ВВП России в апреле снизился на 12% по сравнению с апрелем прошлого года после роста на 0,8% в марте, по оценке Минэкономразвития. В целом в январе-апреле российская экономика снизилась на 1,9%. Наибольший спад в апреле произошел в секторах, зависимых от потребительского спроса, который рухнул из-за карантина. Объем платных услуг рухнул в апреле на 37,9% (-5,4% месяцем ранее). Оборот розничной торговли в апреле снизился на 23,4% из-за сокращения продаж непродовольственных товаров на 36,7% после роста на 6,4% в марте. Продажи новых легковых автомобилей упали на 72,4%, снизился спрос и в других секторах. Оборот розницы продовольственных товаров снизился на 9,3% после роста на 4,7% месяцем ранее.