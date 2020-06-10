ФТС: поставки российского газа за рубеж резко сократились

Экспорт российского газа в Германию сократился в апреле в три раза в годовом выражении, в Турцию — почти в пять раз. В целом совокупные поставки газа за рубеж уменьшились на 29% до 12,101 миллиарда куб. м, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

Крупнейшим покупателем российского газа стала в апреле Италия — 1,966 миллиарда куб. м (- 5% в годовом выражении), затем идут Белоруссия — 1,496 миллиарда куб. м (- 9%), Германия — 1,057 миллиарда куб. м (падение в три раза) и Франция — 1,037 миллиарда куб. м (- 9%).

Поставки газа в Польшу увеличились в 29 раз до 731 миллиона куб. м, в Австрию — на 5% до 1,049 миллиарда куб. м.

Экспорт российского газа в Турцию упал в 4,6 раза до 327 миллионов куб. м.

По прогнозу "Газпрома", экспорт газа снизится в 2020 году на 16,4% до 166,6 миллиарда куб. м против 199,2 миллиарда куб. м в 2019 году, а средняя цена газа упадет на 37% до $133 за 1 тысячу куб. м. против $210,6 за 1 тысячу куб. м в 2019 году.



