Вести.net: Spotify в очередной раз попробует выйти на российский рынок

Крупнейший сервис потоковой музыка Spotify в очередной раз попробует выйти на российский рынок. По данным издания "Коммерсант" шведский сервис музыкального стриминга снова начал переговоры с МТС о запуске в нашей стране. Эксперты говорят, что это обычная стратегия компании на новых рынках. Доступ аудитории с сотовых данных позволит рынкам сэкономить на маркетинге, поэтому он всегда ищет локальных партнеров. Для Spotify это уже четвертая попытка компании выйти на российский рынок, но каждый раз что-то идет не так. И вот новая дата запуска - осень 2020 года.

Если Spotify все же заработает, основным игрокам на рынке потоковой музыки в России придется поделиться аудиторией. Она, кстати, по последним данным составляет больше 60 млн пользователей. Spotify, запущенный в 2006 году, стал первым в мире интернет-сервисом потокового аудио, позволяющий легально прослушивать музыкальные композиции. Можно сказать, что именно он и сформировал, по сути, рынок стриминговых сервисов в интернете. Сейчас по утверждению самой компании, у Spotify больше 200 млн пользователей и она является самым большим игроком на этом рынке, хотя и только-только достигшим прибыльности. Больше половины пользователей слушают бесплатно версию с рекламными вставками.

Sony определилась с новой датой презентации игр для консоли PlayStation 5. Она состоится 11 июня. На предстоящей онлайн-трансляции ожидается анонс стартового набора игр для приставки. Никаких деталей пока нет, но говорят, что на мероприятии покажут множество мультиплатформных новинок, включая Assasins Creed Valhalla, Destiny 2 и многих других. И конечно все ждут подробности как разработчики игр будут использовать принципиально новую графическую систему PlayStation 5 и технологию рейтрейсинга, отрисовка отражения лучей, которые обещают новый уровень реалистичности. И конечно же аудитория также ждет новых технических подробностей, внешний вид и стоимость PlayStation 5. Со дня первого анонса нового поколения приставки в 2019 году Sony раскрыла название консоли, ее логотип, некоторое характеристики и новый контроллер DualSense, при этом не раскрыла дизайн самой приставки и пока непонятно планирует ли Sony сделать это в ближайший четверг.