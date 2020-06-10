Два раза в одну точку: сильнейшая гроза и ливень обрушатся на Приморье

На Приморье обрушится сильнейшая гроза и ливень. Непогода свирепствует в центральной части региона второй день подряд, передают "Вести:Приморье" со ссылкой на информацию прогностических сайтов погоды.

Сегодня вечером по Лесозаводску ударит сильнейшая гроза. Ожидается ливень — за 3 часа выпадет около 17 миллиметров осадков. Напомним, ранее сообщалось, что по Приморскому краю ударил мощный шквал.