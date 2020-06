В столице Юга США снесли памятник Колумбу

В американском городе Ричмонд (штат Виргиния) протестующие снесли памятник Христофору Колумбу, установленную в парке Берд. Там на акцию протеста, носившую поначалу мирный характер, собрались несколько тысяч человек, передает NBC12.

В какой-то момент демонстранты с помощью веревок повалили статую, полили ее краской из баллончика и подожгли, а после этого скинули в озеро. Кроме того, они напали на фотографа NBC12 и заставили его покинуть место событий.

