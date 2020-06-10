В столице Юга США снесли памятник Колумбу

В американском городе Ричмонд (штат Виргиния) протестующие снесли памятник Христофору Колумбу, установленную в парке Берд. Там на акцию протеста, носившую поначалу мирный характер, собрались несколько тысяч человек, передает NBC12.

В какой-то момент демонстранты с помощью веревок повалили статую, полили ее краской из баллончика и подожгли, а после этого скинули в озеро. Кроме того, они напали на фотографа NBC12 и заставили его покинуть место событий.

BREAKING NEWS: The Christopher Columbus statue has been torn down and thrown in the lake by protesters in downtown Richmond. https://t.co/QrPl53pgF6 — NBC12 WWBT Richmond (@NBC12) June 10, 2020

Ранее губернатор Виргинии Ральф Нортэм заявил, что распорядился убрать статую генерала Гражданской войны Роберта Ли. Такое решение было принято на фоне протестов и беспорядков из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, жестко задержанного полицией.

Мэр Ричмонда Левар Стоуни объявил о намерении снести все памятники героям гражданской войны со стороны рабовладельческих штатов. По его словам, такие монументы должны быть убраны с территорий, являющихся городской собственностью.

Позже суд в Ричмонде постановил оставить памятник Роберту Ли на месте на ближайшие 10 дней.

От рук протестующих пострадали и другие монументы: в том же Ричмонде снесли памятник генералу Конфедерации Уильямсу Картеру Уикхему. Статую сбросили с постамента и облили краской и нечистотами. Почему в один список с героями Конфедерации попал Христофор Колумб, неизвестно.

Кстати, планы по демонтажу памятников "работорговцам" есть и в Великобритании.

С конца мая во многих американских городах проходят протесты, то и дело перерастающие в беспорядки, в связи с гибелью в Миннеаполисе Джорджа Флойда. Полицейские остановили его 25 мая. Когда мужчина вышел из автомобиля, его повалили на землю, а один из стражей порядка прижал его шею к земле коленом. Задержанный несколько раз повторил, что задыхается.

Полицейского, который удерживал Флойда, обвинили в убийстве, его коллег – в пособничестве убийству.

Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству. Погибшего похоронили в Хьюстоне, рядом с местом, где покоится его мать.