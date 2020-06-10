10 городов мира с самым дорогим рынком недвижимости

Эксперты CBRE, инвестиционной компании, работающей в сфере недвижимости, составили рейтинг Global Living Report 2020, в котором крупнейшие города мира ранжируются по средней стоимости недвижимости. По результатам исследования, эксперты составили рейтинг городов мира с самым дорогим рынком недвижимости в 2020 году.

Ниже мы расскажем о 10 городах мира с самым дорогим рынком недвижимости.

10. Нью-Йорк

Замыкает десятку лидеров Нью-Йорк. Это мировой финансовый и экономический центр. Здесь сосредоточена финансовая и банковская сфера. Средняя стоимость недвижимости на этом рынке — $649 026.

9. Париж

Девятое место занимает Париж, столица Франции. Это крупный экономический, финансовый, культурный, туристический центр. Средняя стоимость недвижимости на рынке — $650 555.

8. Лос-Анджелес

Лос-Анджелес занимает восьмое место в рейтинге. Это крупный мегаполис и важный экономический и туристический центр. Средняя стоимость недвижимости на рынке составляет $717 583.

7. Ванкувер

На седьмом месте оказался канадский Ванкувер. Ванкувер является одним из крупнейших промышленных центров страны. Порт города — крупнейший в Канаде и наиболее диверсифицированный, с торговым оборотом более 75 млрд канадских долларов в год.

Средняя стоимость недвижимости на рынке — $754 617.

6. Пекин

Пекин – столица Китая, это экономический, политический и культурный центр страны. Средняя стоимость недвижимости на рынке — $763 498.

5. Шэньчжэнь

Шэньчжэнь является одним из наиболее динамично развивающихся городов Китая, четвёртым из числа наиболее конкурентоспособных городов страны, крупнейшим среди китайских городов по объёму экспорта и служит своеобразными воротами для привлечения инвестиций, новых технологий и культуры ведения бизнеса. Средняя стоимость недвижимости на рынке — $783 855.

4. Шанхай

Шанхай является крупнейшим финансовым центром Китая, опережая Пекин и Гонконг, и одним из ведущих — в Восточной Азии и мире. Средняя стоимость недвижимости на рынке -$905 834.

3. Сингапур

Сингапур замыкает тройку городов-лидеров по стоимости недвижимости. Сингапур привлекателен для инвесторов из-за низких налоговых ставок.

Это крупный финансовый и экономический центр Азии. Средняя стоимость недвижимости на рынке — $915 601.

2. Мюнхен

Мюнхен – крупный промышленный и экономический центр не только Германии, но и всей Европы. Современный Мюнхен — не только средоточие культурных ценностей, но и крупный промышленный и исследовательский центр. Средняя стоимость недвижимости — $1 000 000.

1. Гонконг

Экономика территории основывается на свободном рынке, низком налогообложении и невмешательстве государства в экономику. Гонконг является офшорной территорией. Средняя стоимость недвижимости — $1 254 442.