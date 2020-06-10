Вонзил осколок в шею беременной: присяжные вынесли обвинительный вердикт

В Приморском суде присяжные заседатели вынесли сегодня вердикт обвиняемому в убийстве беременной женщины. На основании этого вердикта суд вынесет подсудимому приговор и назначит наказание.

Напомним, бытовой конфликт произошел в квартире по улице Постышева в Находке летом 2018 года. Мужчина в агрессивном состоянии набросился на свою сестру, которая на тот момент находилась на восьмом месяце беременности. Он нанес ей более 15 ударов тарелкой по голове, а затем вонзил осколок посуды в шею. От обильной кровопотери женщина скончалась. Ребенка спасти не удалось.

Как сообщает "Вести:Приморье", коллегия присяжных признала мужчину полностью виновным и приговор не подлежащим пересмотру. Обвинение поддержала Прокуратура. Мужчине грозит срок от 8 до 20 лет, а может и пожизненное лишение свободы.