Онлайн-кинотеатр удалил "Унесенных ветром" из-за расизма

Американский стриминговый сервис HBO Max временно убрал из каталога один из признанных шедевров довоенного Голливуда — картину "Унесенные ветром". В экранизации романа Маргарет Митчелл усмотрели расизм и посчитали ее неуместной в период массовых выступлений против полицейского насилия в США.

В заявлении для издания Variety представитель HBO Max назвал "Унесенных ветром" "продуктом своего времени", отражающим распространенные в то время в американском обществе расовые предрассудки. "Эти расистские образы были неправильны тогда, как и сегодня, поэтому мы сочли безответственным оставлять этот фильм в доступе без объяснения и осуждения", — цитирует издание представителя стримингового сервиса.

По его словам, многое в фильме противоречит ценностям компании-владельца HBO Max, WarnerMedia. Поэтому когда картину вернут в каталог, она будет сопровождена обсуждением исторического контекста и осуждением расистских моментов. В то же время, считает он, не показывать картину в ее исходном виде означало бы попытку утверждать, что расовых предрассудков никогда не существовало.

Выйдя на экраны в 1939-м, "Унесенные ветром" стали первым в истории цветным и полнометражным фильмом, а в 1940-м его создатели получили десять "Оскаров". Среди них была награда за лучший фильм, а исполнившая в картине роль служанки Хэтти Макдэниел стала первой в истории афроамериканкой, получившей "Оскар" — за лучшую роль второго плана. Правда, во время церемонии ей пришлось сидеть за отдельным столом в дальнем конце зала из-за расовой сегрегации. В фильме рассказана история любви дочери плантатора на фоне событий во время и после Гражданской войны в США.

Ранее с колонкой, критикующей картину за романтизацию рабства, выступил в Los Angeles Times сценарист фильма "12 лет рабства" Джон Ридли. По его мнению, "Унесенные ветром" прославляют порядки, царившие в южных штатах США до отмены рабства. Тем самым фильм увековечивает "расизм, вызывающий злость и горечь, которые вынуждают американцев выходить на улицы".