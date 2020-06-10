Михаила Ефремова обследуют психиатры

Актеру Михаилу Ефремову, устроившему пьяное ДТП в центре Москвы, проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

Вечером 8 июня Ефремов на своем джипе Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и протаранил фургон Lada. Водитель Сергей Захаров скончался в больнице от множественных травм и сильнейшей кровопотери. Сам артист не пострадал.

Первоначально Ефремова отпустили под подписку о невыезде. Однако после смерти пострадавшего суд назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). По этой статье Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Медицинская экспертиза подтвердила, что артист находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Также в крови были найдены следы наркотиков.