Skoda сделала для России новый Rapid в "хоккейной" версии

Российский офис Skoda сообщил о начале приема заказов на новый лифтбек Skoda Rapid в специальной версии Hockey Edition, который отличается расширенным оснащением.

Из внешних отличий - хромированные детали в оформлении боковых стекол, воздуховодов и интерьера, а также логотип Hockey Edition на кузове и декоративные накладки на порогах.

Skoda сообщает, что новый Rapid линейки Hockey Edition имеет ряд опций, обычно доступных для более дорогих версий, например, мультируль двумя спицами и кожаной отделкой, а также дисплей на приборной панели. Также в оснащение входят климат-контроль, тонировка задних стекол , зеркало заднего вида с автозатемнением, центральный подлокотник спереди и задние датчики парковки.

Спецверсия сделана на базе комплектации Ambition, которая помимо стандартного оборудования, доступного в комплектации Active, включает боковые подушки безопасности спереди, подогрев передних сидений, наружных зеркал и форсунок омывателя лобового стекла, передние противотуманные фары и круиз-контроль. Предусмотрены также платформа SmartLink, позволяющая подключить смартфон и пользоваться приложениями, Bluetooth и два разъема USB-C сзади. Кроме того, начиная с комплектации Ambition, для Rapid доступна аудиосистема Swing с шестью динамиками в базовом оснащении.

Доплата за спецверсию Hockey Edition для Rapid в комплектации Ambition составляет 48 100 рублей.