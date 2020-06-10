"Сельта" ведет переговоры с "Локомотивом" о выкупе Смолова

Нападающий сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов, выступающий на правах аренды за команду "Сельта", может продолжить играть в чемпионате Испании.

Клуб из города Виго намерен выкупить у "красно-зеленых" права на футболиста, сообщает "Чемпионат.com". По информации издания, "небесные" уже ведут переговоры с "железнодорожниками".

"Сельта" арендовала Смолова у "Локомотива" в конце января. 16 февраля Федор впервые отличился за испанский клуб, забив в ворота мадридского "Реала" на седьмой минуте встречи.

Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость форварда в семь миллионов евро. На счету 30-летнего футболиста 39 игр и 14 голов за сборную России. На клубном уровне он также играл за "Краснодар", "Динамо", "Анжи", "Урал" и голландский "Фейеноорд".