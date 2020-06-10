Российские банки в мае получили мизерную прибыль

Российские банки в мае 2020 года получили рекордно низкую чистую прибыль в размере 0,5 миллиарда рублей, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме. Это в сотни раз меньше, чем в докарантинном марте.

Чистая прибыль банков в марте составила 190 миллиардов руб. "В мае она была рекордно низкой — 0,5 миллиарда рублей", - отметила глава ЦБ (цитата ТАСС). По итогам пяти месяцев — с января 2020 года - банки заработали чистую прибыль в размере 561 миллиард рублей, большая часть которой получена до эпидемии.

По оценке ЦБ, российские банки по итогам 2020 года всё равно останутся прибыльными: экономика восстанавливается, растет кредитование, а значит процентные доходы банков.

Падение прибыли началось в апреле. Чистая прибыль российских банков сократилась в апреле более чем в шесть раз к показателю в марте до 32 миллиардов руб., сообщил ранее Банк России. Потери в большей степени вызваны переоценкой по операциям с иностранной валютой на фоне укрепления рубля. ЦБ оценивает такие потери в 100 миллиардов руб. Рубль в конце мая — начале июня резко укрепился и достиг докризисного уровня.