Оперштаб: прирост заболевших COVID-19 девятый день не превышает 9 тысяч

За прошедшие сутки 8404 человека в России заразились коронавирусной инфекцией. У 34,8 процента инфицированных не было клинических проявлений болезни. Такие данные приводит оперативный штаб.

Таким образом, суточный прирост в стране девятые сутки не превышает 9 тысяч. Темп прироста за это время снизился с 2,14 процента до текущих 1,73 процента.

Всего в России зарегистрировано 493657 случаев COVID-197. Скончались 6358 человек и 252783 вылечились и были выписаны из больниц.

При этом смертность остается высокой. За сутки скончались 216 человек. Это второй по величине показатель за все время пандемии (антирекорд принадлежит 29 мая, когда скончались 232 пациента). Ранее Роспотребнадзор предупреждал, что после прохождения условного пика заболеваемости ожидается рост смертности.

В Москве за сутки выявлено 1195 новых случаев COVID-19. Скончались 56 человек, 3796 выздоровели. Всего в столице заболели 199785 человек.

Коэффициент распространения инфекции в Москве снизился до 0,87. В целом по России он составляет 1,0. В стране проведено в общей сложности более 13,5 миллиона тестов на коронавирус. РФ по-прежнему находится на третьем месте в мире по числу заразившихся.